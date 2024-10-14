В ЕС предупредили Украину об угрозе пересертификации "Укрэнерго": что это значит

Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину о пересертификации компании "Укрэнерго" как оператора системы передачи электроэнергии. Такой сценарий возможен, если до 9 декабря не будет выполнен ряд требований.

Об этом говорится в письме Секретариата к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко, которое есть в распоряжении РБК-Украина .

"Каждый из описанных выше аспектов сам по себе является основанием для повторного открытия процедуры сертификации... Поэтому мы с уважением просим НКРЭКУ оценить соответствие "Укрэнерго" требованиям анбандлинга и снова открыть процедуру сертификации, если соответствие по указанным аспектам не будет достигнуто до 9 декабря 2024 года", - говорится в письме Секретариата.

В частности, речь идет о четырех условиях.

Если условия не будут выполнены, компания потеряет сертификат оператора (ISO) и, таким образом, лишится возможности импорта электроэнергии на период прохождения повторной процедуры сертификации.

Как сообщало РБК-Украина, 11 октября Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого будут выбирать по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

В сентябре два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен после увольнения главы компании заявили об отставке из-за давления со стороны властей.

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