Чумак став в. о. генпрокурора України

Виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно став Віктор Чумак. Відповідна інформація вказана на сайті Офісу генпрокурора.

Згідно з інформацією на сайті Офісу генпрокурора, Чумак виконує обов'язки генпрокурора. Зазначимо, до відставки Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

Фото: скріншот сайту Офісу генпрокурора

Нагадаємо, вчора Верховна рада України в ході позачергового висловила Рябошапці недовіру. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутата. Йому дорікали низькою результативністю й невідповідністю посаді. До цього президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість відставки Рябошапки, заявив, що чиновники повинні йти зі своїх посад, якщо не забезпечують результат.

Після голосування щодо Рябошапки перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку. Вже після цього стало відомо, що Чумак тимчасово очолить Офіс генпрокурора.

Поки серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову і колишнього заступника генпрокурора Сергія Кізя.