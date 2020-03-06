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Стало відомо, хто буде в.о. генпрокурора

Новини » Політика     06.03.2020 - 11:15
Стало відомо, хто буде в.о. генпрокурора
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

Заступник голови ОГП Віктор Тріпак також поки залишається на своїй посаді

Виконувати обов'язки генерального прокурора Віктор Чумак. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

Також він повідомив, що заступник глави ОГП Віктор Трепак поки залишається на своїй посаді.

"Трепак не втік. Чекає, хто буде новим генпрокурором і тоді буде визначатися", - уточнив співрозмовник видання.

Таким чином на даний момент слідом за Рябошапкою у відставку пішов тільки його перший заступник Віталій Касько.

Як раніше писало РБК-Україна, Верховна рада зможе призначити нового генпрокурора не раніше, ніж через півтора тижні.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" перед призначенням нового генерального прокурора замість Руслана Рябошапки.Наразі серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя.

Перший заступник генпрокурора подав у відставку Відставка Рябошапки вигідна Коломойському, Авакову і Єрмаку, - джерела
Новини України Віктор ЧумакотставкаРуслан Рябошапка
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