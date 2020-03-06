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Перший заступник генпрокурора подав у відставку

Новини » Політика     06.03.2020 - 11:05
Перший заступник генпрокурора подав у відставку

Слідом за Русланом Рябошапкой свої посади збираються покинути і його заступники

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

За даними видання, слідом за Русланом Рябошапкой свої посади збираються покинути і його заступники.

Нагадаємо, 5 березня на позачерговому засіданні Верховна рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генерального прокурора підтримали 263 народних депутатів. Пропозиція про відставку Рябошапки спочатку була ініційована 158 нардепами.

Зазначимо Володимир Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" перед призначенням нового генерального прокурора замість Руслана Рябошапки.

Наразі серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя.

Відставка Рябошапки вигідна Коломойському, Авакову і Єрмаку, - джерела З ОГП підуть всі заступники Рябошапки, крім Холодницького
Новини України Виталий КаськоРуслан Рябошапка
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