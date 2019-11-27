Рябошапка пояснив причини ліквідації військових прокуратур

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, більше половини справ військової прокуратури є не складними в розслідуванні

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в одній тисячі військових прокурорів в Україні через не серйозне навантаження у розслідуванні справ. Про це він розповів на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більше половини справ військової прокуратури є не складними в розслідуванні.

"Стосовно реформи військової прокуратури. Станом на сьогодні є приблизно 1000 працівників Головної військової прокуратури. З них передбачається, що в центральному офісі залишиться біля 80. А загалом по Україні - не більше 300. Така сама ситуація із навантаженням, було проаналізовано. Біля половини всіх кримінальних проваджень, грубо кажучи, "самоволки". Тобто це злочини, які не є особливо складними в розслідуванні. Більше 30% - це справи, які пов'язані з корупцією, хабарництво, отриманням неправомірної вигоди, а також злочинами, які пов'язані із розкраданням. Тобто очевидно, що немає ніякої специфіки в цьому і немає сенсу залишати таку велику кількіть слідчих та прокурорів", - пояснив Рябошапка.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка сказав, що найбільші проблеми в реформуванні органів прокуратури буде викликати впровадження системи електронного кримінального судочинства. При тому він зазначив, що ця система запрацює не раніше грудня 2020 року.

Крім того, Рябошапка заявив, що у центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. За його словами, загалом на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.