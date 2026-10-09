Чума в Росії. Що відомо про можливий спалах та чи є загроза епідемії для світу

Світ сколихнула новина про чуму в Росії. Загадкова смерть працівниці протичумного інституту, карантинні міри та заперечення Москви лише підігріли підозри.

Що відомо про можливий спалах чуми в Росії, як реагує світ та чи є загроза для України - розповідає РБК-Україна в матеріалі.

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Смерть від чуми: в Іркутську померла співробітниця протичумного інституту. ЗМІ повідомляють про можливе зараження легеневою чумою внаслідок лабораторного інциденту.

Позиція Москви: російська влада заперечує спалах чуми та аварію в лабораторії. Водночас після смерті жінки запровадили карантинні обмеження та провели дезінфекцію її помешкання.

Міжнародна реакція: ВООЗ та США стежать за ситуацією, а низка країн посилила санітарний контроль. Українська влада наразі не бачить загрози для населення.

Природні осередки: чума продовжує циркулювати серед диких тварин у низці регіонів Росії, зокрема в Сибіру. Однак це не свідчить про спалах захворювання серед людей.

На початку жовтня в Росії заговорили про можливий випадок легеневої чуми після смерті співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар’ї Шипілової. У ЗМІ з’явилася версія, що незадовго до госпіталізації вона могла контактувати зі збудником хвороби в лабораторії.

Російська влада спалах чуми заперечує та називає причиною смерті пневмонію невстановленого походження. Водночас навколо інституту та людей, які контактували із загиблою, запровадили низку протиепідемічних заходів.

Причина смерті Шипілової досі офіційно не оприлюднена. Ситуація швидко вийшла за межі Росії. За подіями в Іркутську стежать ВООЗ та низка держав, а деякі країни посилили санітарний контроль.

З чого все почалося

У ніч з 1 на 2 жовтня в Іркутську померла лаборантка Іркутського протичумного науково-дослідницького інституту Дар'я Шипілова. За декілька днів до того її госпіталізували з важкою пневмонією. Після її смерті почали ширитися чутки про ймовірний інцидент в інституті.

За інформацією іркутського ЗМІ, 25 вересня Шипілова могла розбити в лабораторії пробірку зі збудником легеневої чуми та приховала інцидент.

Пізніше з'явилися новини про те, що у другого співробітника лабораторії пневмонія з невизначеної причини.

Того ж дня губернатор регіону Ігор Кобзєв оголосив про зустріч із головним санітарним лікарем РФ, яка прилетіла спеціально для перевірки інформації щодо можливої високонебезпечної інфекції у мешканця регіону.

Ширилися чутки, що лаборантка перед смертю відвідувала Бурятію. Губернатор Республіки Бурятія Олексій Цидьонов заявив, що "спалахів чуми в його регіоні немає", та єдиний зміг припустити, що працівник, тобто Шипілова, померла від чуми.

Реакція влади РФ

Російські ЗМІ заявили, що після смерті Дар’ї була відкрита кримінальна справа за статтею "Порушення санітарно-епідеміологічних правил, що потягнуло за необачності смерть людини".

Також незалежні ЗМІ звертають увагу, що частина провладних медіа та офіційні органи повідомили про можливу смерть через чуму, карантинні міри та застереження щодо пересування, але через певний час видалили всю інформацію, пов'язану з чумою.

Іркутський протичумний науково-дослідницький інститут жодних офіційних заяв щодо інциденту та загрози чуми не давав.

Колега Дар’ї впевнена, що неможливо розбити пробірку. Навіть якби це сталось, всі дослідження проводяться в ізольованому боксі, а працівники обов'язково носять спеціалізований одяг. З її слів, нічого критичного не відбулось би. Щодо всіх працівників інституту, були застосовані карантинні заходи, які тривали лише три дні.

У ВООЗ повідомляли, що 2 жовтня російський уряд провів нараду, через підозру, що мешканець Іркутська заразився смертельним захворюванням.

Лише вдень 4 жовтня "Роспотребнадзор" дав офіційний коментар російським ЗМІ. У відомстві заявили, що працівниця хворіла на пневмонію невстановленого типу. Також запевнили, що аварій із патогенними мікроорганізмами не було.

За версією відомства, працівники не зверталися по медичну допомогу, а в людей, які контактували з Дар’єю, виявили два випадки COVID-19 та риновірусної інфекції.

5 жовтня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков закликав "слухати лише офіційні заяви "Роспотребнадзора". Російська влада запевняє, що чуми нібито нема, але карантин торкнувся не лише працівників інституту.

У низці медичних закладів Іркутська ввели обмеження. Лікарню, де лікували Шипілову, закрили на карантин, сусідів померлої просять регулярно надавати інформацію про свій стан здоров'я. З 2 жовтня помешкання лаборантки тричі дезінфікували люди в спецодязі, згідно з наказом "Роспотребнадзора". Російським ЗМІ сусіди розповідали про жахливо їдкий запах з приміщення.

Також повідомляють, що ряд організацій поступово закуповує протичумні костюми.

Наразі офіційної інформації про причину смерті Дарії Шипілової немає. Її мати повідомила, що тіло дівчини досі не поховали.

Як відреагували у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не має повної картини по ситуації у РФ пов’язаної з чумою.Директор департаменту ВООЗ з управління епідеміями та пандеміями Марія Ван Керхове підкреслила, що має інформацію лише зі ЗМІ.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що "дуже уважно стежить за ситуацією в Росії".

"Ми дуже серйозно до цього ставимося", – заявив Трамп журналістам у Білому домі в понеділок, додавши, що Сполучені Штати допомагатимуть Росії "чим зможуть".

У відповідь "Роспотребнадзор" запропонував допомогу Сполученим Штатам.

На думку Трампа, чума у РФ не є біологічною зброєю. Він запевняє, що у росіян "все під контролем".

Державний секретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Ісландії заявив, що США мають заходи для допомоги РФ, якщо ситуація виявиться критичною. За його словами, вони уважно за цим стежать.

5 жовтня високопосадовці охорони здоров'я та національної безпеки у Білому домі провели зустріч, щоб обговорити ситуацію та можливі наступні кроки.

Один з чиновників США запевнив, що американцям не слід турбуватися, бо це лише в Сибіру. Мовляв, ризик низький, доки хтось не сяде на літак і не добереться до США.

Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголія та Індонезія вже посилили санітарно-карантинні заходи на прикордонних переходах.

Чи є загроза для України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу вже повідомляв, що Київ теж уважно стежить за ситуацією й уже оцінив, чи загрожує така небезпека Україні.

Українські компетентні органи та система охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією у РФ. Станом на зараз жодних загроз для України немає.

Що варто знати про чуму

Чума - це інфекційне захворювання, що зазвичай зустрічається у ссавців та їхніх бліх. Людина може заразитися через укус заражених бліх, контакт з інфекційними біологічними рідинами або від хворої людини.

ВООЗ повідомляє, що за останні 7 років у 10 країнах було зареєстровано майже 4000 випадків чуми серед людей та 423 смерті.

Найнебезпечнішою формою вважається легенева. Вона, як і більшість респіраторних захворювань, передається повітряно-крапельним шляхом.

Чума неодноразово була причиною пандемій з високою смертністю. У чотирнадцятому столітті вона була відома як "Чорна смерть", спричинивши понад 50 мільйонів смертей у Європі.

Санітарна ситуація у світі значно покращилася з тих часів. Сьогодні при своєчасному діагностуванні чуму лікують антибіотиками. Тому за наявною зараз інформацією говорити про загрозу глобальної епідемії через події в Іркутській області підстав немає.

Природні осередки чуми існують майже на всіх континентах. Найбільшим та найактивнішим регіоном є Африка. У Конго та на Мадагаскарі спалахи фіксують щороку. Також осередками чуми є Азія, Північна і Південна Америка та Росія.

На території РФ природні осередки чуми зберігаються переважно на півдні Сибіру, Північному Кавказі та в районах поблизу кордонів із Монголією, Казахстаном і Китаєм. Там збудник Yersinia pestis циркулює серед диких гризунів та їхніх бліх, тому за ситуацією постійно стежать протичумні служби.

Одним із найактивніших залишається Гірсько-Алтайський природний осередок. У ньому регулярно виявляють заражених тварин, через що населення окремих районів вакцинують, а фахівці досліджують гризунів і бліх.

Питання-відповідь (FAQ):

– Чи підтвердили чуму в Росії?

– Російська влада заперечує випадки чуми та заявляє, що ситуація перебуває під контролем. Водночас ВООЗ заявляє про брак інформації щодо подій в Іркутську, а США та інші країни стежать за ситуацією і готуються надати допомогу Росії у разі необхідності.

– Чому заговорили про чуму?

– Після смерті Дар’ї Шипілової у ЗМІ з’явилася інформація, що вона могла контактувати зі збудником легеневої чуми під час роботи в лабораторії. Офіційно ця версія не підтверджена.

– Чи є загроза чуми для України?

– Наразі ні. Українські компетентні органи стежать за ситуацією, але станом на зараз не бачать загрози для України.

– Наскільки небезпечна чума сьогодні?

– Сьогодні чума не становить такої загрози, як кілька століть тому. При своєчасній діагностиці захворювання лікують антибіотиками, однак без лікування воно може швидко прогресувати та призвести до смерті.