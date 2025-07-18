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Россия ударила по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые

Пятница 18 июля 2025 05:56
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Россия ударила по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые Фото: на место происшествия выехали профильные службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты утром, 18 июля, нанесли удар по Чугуеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Галину Минаеву.

Она рассказала, что удар был примерно в 04:40 по одному из жилых микрорайонов города.

"На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение", - пишет Минаева.

Мэр добавила, что профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.

Ночные обстрелы РФ

Напомним, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.

Позже в Изюмской МВА уточнили, что в результате попадания беспилотника в промышленной зоне в пределах громады - возник пожар. Пострадавших нет.

Кроме того, этой ночью враг по меньшей мере 9 "Шахедами" атаковал Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания и известно об 1 пострадавшем.

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Война в Украине Чугуев Харьков
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