Россия ударила по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые
Российские оккупанты утром, 18 июля, нанесли удар по Чугуеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Галину Минаеву.
Она рассказала, что удар был примерно в 04:40 по одному из жилых микрорайонов города.
"На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение", - пишет Минаева.
Мэр добавила, что профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.
Ночные обстрелы РФ
Напомним, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.
Позже в Изюмской МВА уточнили, что в результате попадания беспилотника в промышленной зоне в пределах громады - возник пожар. Пострадавших нет.
Кроме того, этой ночью враг по меньшей мере 9 "Шахедами" атаковал Запорожский район. В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания и известно об 1 пострадавшем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.