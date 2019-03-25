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Чубаров: 75 українців просять допомогти їм повернутися з Сирії в Україну

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 11:26
Чубаров: 75 українців просять допомогти їм повернутися з Сирії в Україну
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Меджліс в цьому питанні взаємодіє з Міністерством закордонних справ України

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що 75 українських жінок і дітей просять допомогти їм повернутися з Сирії в Україну, тому що перебувають "у важких умовах на територіях із зруйнованою інфраструктурою". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Він зазначив, що Меджліс в цьому питанні взаємодіє з Міністерством закордонних справ України.

"Останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу і на мою адресу, як народного депутата України, стали надходити звернення жінок - громадян України різних національностей, які, в силу різних життєвих обставин, опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну", - повідомив Чубаров.

Також раніше Чубаров заявляв, що в анексоаному Криму незаконно позбавлено свободи 67 українців.

"На сьогоднішній день незаконно позбавлено свободи 67 жителів Криму, громадян України. Своїх незаконно засуджених батьків чекають вже 105 малолітніх дітей", - заявив Чубаров.

До цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що організатори обшуків і переслідувань кримських татар в окупованому Криму будуть нести за свої дії відповідальність у міжнародних судах.

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