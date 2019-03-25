Чубаров: 75 украинцев просят помочь им вернуться из Сирии в Украину

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Меджлис в этом вопросе взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 75 украинских женщин и детей просят помочь им вернуться из Сирии в Украину, потому что находятся "в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Он отметил, что Меджлис в этом вопросе взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины.

"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые, в силу разных жизненных обстоятельств, оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину", - сообщил Чубаров.

Также ранее Чубаров заявлял, что в аннексированном Крыму незаконно лишены свободы 67 украинцев.

"На сегодняшний день незаконно лишены свободы 67 жителей Крыма, граждан Украины. Своих незаконно осужденных родителей ждут уже 105 малолетних детей", - заявил Чубаров.

До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что организаторы обысков и преследований крымских татар в оккупированном Крыму будут нести за свои действия ответственность в международных судах.