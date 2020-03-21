НС в Києві та нові випадки зараження коронавірусом: новини за 20 березня

Колаж РБК-Україна

У Києві оголосили надзвичайну ситуацію, режим НС можуть ввести на території всієї України, число заражених коронавірусів зросла. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 20 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні число заражених коронавірусом зросло до 41

В Україні число заражених коронавірусом COVID-19 зросло до 41 людини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що 2 нових випадки зафіксовано у Київській та Тернопільській областях.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області сьогодні зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

У Києві оголосили надзвичайну ситуацію

У Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Теlegram.

Шмигаль зазначив, що жодних нових обмежень наразі не передбачається, а режим ЧС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Влада готова ввести режим НС на території всієї України, - Геращенко

У разі масового розповсюдження коронавірусу COVID-19 влада готова ввести режим надзвичайного стану на території всієї України. Про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна" заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, це надзвичайні заходи.

Коронавірус в Україні: з лікарні виписали першого одужалого

У Чернівцях першого одужалого від коронавірусу в Україні чоловіка виписали з лікарні. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає прес-служба адміністрації в Facebook.

За словами Осачук, видужав чоловік, який також був і першим зараженим коронавірусом в Україні. Він привітав його з одужанням і заявив, що чоловік вже повернувся додому.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що це одна з найкращих новин за останні дні.

Ємець про коронавірус: найважче попереду, він буде поширюватися

Коронавірус в Україні буде поширюватися, найважче ще попереду. Про це йдеться у зверненні міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

За його словами, медики щодня отримують результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками.

"...на жаль, поки їх ставатиме більше. У той же час поки наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус омине Україну, неправильно. Найважче попереду. Вірус буде поширюватися", - заявив Ємець.

В Україну з Китаю доставлять швидкі тести, маски і апарати вентиляції легенів

Український військовий вантажний літак ІЛ-76 готується до вильоту з аеропорту "Бориспіль" в Китай, звідки буде доставлений медичний вантаж для боротьби з коронавирусом. Про це Facebook повідомив народний депутат Андрій Мотовиловець, який буде супроводжувати вантаж.

За його словами, в Україну, зокрема, будуть доставлені швидкі тести на коронавірус, медичні маски і апарати вентиляції легенів.

МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину

На час карантину в Україні медики зможуть безкоштовно добиратися на роботу на таксі в тих містах, де працює сервіс Uber. Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я про коронавірус.

Повідомляється, що Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медиків, задіяних в запобіганні коронавірусної інфекції. Домовленість включає 10000 поїздок.

"Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber - Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця", - йдеться в повідомленні.

В ОП назвали джерела індексації пенсій

Індексація пенсій в Україні можлива за рахунок скорочення витрат державного бюджету. Про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна" заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає РБК-Україна.

За її словами, одним з джерел фінансування індексації пенсій будуть державні компанії, і прибутки державних банків.

В Україну йде сніг, хуртовини та шквальний вітер: які області постраждають

Погода в Україні 21 березня буде дощовою, сніжною, очікуються хуртовини та шквали вітру. Протягом доби температура буде змінюватися з амплітудою від +14 до -3 градусів. На більшій частині території нашої країни очікується випадання опадів у вигляді дощу і снігу. Також очікується вторгнення арктичного повітря, яке принесе хуртовини та шквали вітру.