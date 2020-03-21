ЧС в Киеве и новые случаи заражения коронавирусом: новости за 20 марта

Коллаж РБК-Украина

В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию, режим ЧП могут ввести на территории всей Украины, число зараженных коронавирусом возросло. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41

В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 2 новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

В Черновицкой области сегодня зафиксировали сразу 10 новых случаев коронавируса.

В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию

В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Теlegram.

Шмыгаль отметил, что никаких новых ограничений пока не предвидится, а режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Власть готова ввести режим ЧП на территории всей Украины, - Геращенко

В случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, это чрезвычайные меры.

Коронавирус в Украине: из больницы выписали первого выздоровевшего

В Черновцах первого выздоровевшего от коронавируса в Украине человека выписали из больницы. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает пресс-служба администрации в Facebook.

По словам Осачука, выздоровел мужчина, который также был и первым зараженным коронавирусом в Украине. Он поздравил его с выздоровлением и заявил, что мужчина уже вернулся домой.

В своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что это одна из самых лучших новостей за последние дни.

Емец о коронавирусе: самое трудное впереди, он будет распространяться

Коронавирус в Украине будет распространяться, самое трудное еще впереди. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Ильи Емца.

По его словам, медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями.

"…к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил Емец.

В Украину из Китая доставят быстрые тесты, маски и аппараты вентиляции легких

Украинский военный грузовой самолет ИЛ-76 готовится к вылету из аэропорта "Борисполь" в Китай, откуда будет доставлен медицинский груз для борьбы с коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать груз.

По его словам, в Украину, в частности, будут доставлены быстрые тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты вентиляции легких.

Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина

На время карантина в Украине медики смогут бесплатно добираться на работу на такси в тех городах, где работает сервис Uber. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения о коронавирусе.

Сообщается, что Uber будет бесплатно доставлять в больницы медиков, задействованных в предотвращении коронавирусной инфекции. Договоренность включает 10000 поездок.

"Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница", - говорится в сообщении.

В ОП назвали источники индексации пенсий

Индексация пенсий в Украине возможна за счет сокращения расходов государственного бюджета. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина" заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает РБК-Украина.

По ее словам, одним из источников финансирования индексации пенсий будут государственные компании, и доходы государственных банков.

В Украину идет снег, метели и шквальный ветер: какие области пострадают

Погода в Украине 21 марта будет дождливой, снежной, ожидаются метели и шквалы ветра. В течение суток температура будет меняться с амплитудой от +14 градусов до -3. На большей части территории нашей страны ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега. Также ожидается вторжение арктического воздуха, который принесет метели и шквалы ветра.