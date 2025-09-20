ЧМ-2025 по волейболу: все плейофы, полуфиналы и финал онлайн

Плей-офф ЧМ-2025: что нужно знать

Стадия плей-офф чемпионата мира по волейболу стартует в субботу, 20 сентября. В борьбу за медали выходят 16 команд, занявших первые два места в своих группах.

Всего в плей-офф запланированы 16 матчей: 1/8 финала (восемь поединков), четыре четвертьфинальные и два полуфинальных матча. Финал и матч за третье место определят медалистов турнира.

Где смотреть

Платформа "Суспільне Спорт" покажет часть матчей 1/8 и 1/4 финала. Полные трансляции стартуют с полуфиналов.

Расписание прямых трансляций:

20 сентября, 15:00 - Польша - Канада

21 сентября, 10:30 - Аргентина - Италия

22 сентября, 15:00 - США - Словения

23 сентября, 10:30 - Тунис - Чехия

24-25 сентября - четвертьфиналы (поединки определятся позже)

27 сентября, 9:30 и 13:30 - полуфиналы

28 сентября, 9:30 - матч за третье место

28 сентября, 13:30 - финал

Групповой этап: итоги для Украины

Сборная Украины попала в группу F вместе с Бельгией, Италией и Алжиром. Результаты команд:

Украина - Бельгия 0:3

Италия - Алжир 3:0

Украина - Алжир 3:0

Италия - Бельгия 3:2

Бельгия - Алжир 3:0

Италия - Украина 3:0

Таким образом, Украинская сборная завершила групповой этап на третьем месте в группе F, уступив в плейоф Бельгии и Италии.

Финальные матчи состоятся на арене SM Mall of Asia Arena в Pasay и Smart Araneta Coliseum в Quezon City, Манила.

Чемпионат мира-2025 продлится с 12 по 28 сентября, и в этом году он станет особенно важным для волейболистов, ведь раскроет новых фаворитов и определит сильнейшего на планете.