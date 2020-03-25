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У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 11:23
У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Запоріжжі зафіксований перший випадок зараження коронавірусом

Коронавірус уже в Запоріжжі, тому за рішенням виконкому вводять надзвичайну ситуацію в місті. Про це заявив мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.

Буряк повідомив про чотирьох заражених Covid-19 в Запоріжжі, які повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля.

"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні, в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Крім того, позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрес-тест показав у одного пасажира, який прибув з країни середнього сходу.

Разом з тим нагадаємо, що в Китаї зафіксували першу смерть від нового хантавірусу. Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.

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