Надзвичайний стан через коронавірус: що це значить

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Режим НС в Україні введено в Чернівецькій області та місті Радомишль

Надзвичайний стан через поширення коронавіруса вже ввели ряд країн, а також Чернівецька область та місто Радомишль. Детальніше про те, що таке режим НС і які обмеження включає в себе - у матеріалі РБК-Україна.

Що таке режим надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану - це особливий правовий режим, який поширюється на діяльність органів державної влади, установ та підприємств. Його дії спрямовані на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози. НС може вводиться як на території всієї країни, так і в окремих областях та регіонах.

У випадку з коронавірусом в країнах вводяться наступні обмеження:

закриваються всі ринки, торгові і розважальні центри;

закриваються театри, кіно та музеї;

заборонені масові заходи;

може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;

навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;

медичні установи переходять на роботу у режимі підвищеної готовності;

заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення Covid-19

Які країни вже ввели режим НС

Режим НС через пандемію коронавіруса вже ввели ряд країн:

Болгарія

Словаччина

Угорщина

Чехія

Литва

Латвія

Естонія

Іспанія

США

Надзвичайна ситуація в Чернівецькій області та Радомишлі

На режим НС Чернівецька область перейшла в суботу, 14 березня. Обмеження триватимуть до 3 квітня. На даний момент в області:

обмежена робота торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Виключенням є продуктовий сектор ;

; обмежено рух громадського транспорту;

всі освітні установи закриті на карантин;

мешканців просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей.

Днем раніше, 13 березня, надзвичайна ситуація була оголошена в Радомишлі Житомирської області. У місті запровадили такі обмеження:

закриті на карантин всі освітні установи;

медустанови працюють у режимі підвищеної готовності

зупинено рух громадського транспорту

заборонені масові заходи

закриті розважальні центри, кінотеатри і ринки

супермаркети працюють до 22:00

Режим НС по всій Україні

За інформацією РБК-Україна, на засіданні РНБО в п'ятницю, 13 березня, обговорювалася можливість введення надзвичайного стану в Україні. Однак, за даними джерела, рішення не було прийнято.

"Це обговорювалося...Але остаточно рішення про введення надзвичайного стану не було прийнято", - зазначило джерело РБК-Україна.

Разом з тим, спікер Ради Дмитро Разумков заявив про те, що парламент не бачить підстав для введення НС в країні.

"Я думаю, що сьогодні підстав для введення надзвичайного стану немає. Будемо робити все, щоб такі підстави і не з'явилися", - заявив Разумков.