Надзвичайний стан через коронавірус: що це значить

Режим НС в Україні введено в Чернівецькій області та місті Радомишль
Надзвичайний стан через поширення коронавіруса вже ввели ряд країн, а також Чернівецька область та місто Радомишль. Детальніше про те, що таке режим НС і які обмеження включає в себе - у матеріалі РБК-Україна.
Що таке режим надзвичайного стану
Режим надзвичайного стану - це особливий правовий режим, який поширюється на діяльність органів державної влади, установ та підприємств. Його дії спрямовані на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози. НС може вводиться як на території всієї країни, так і в окремих областях та регіонах.
У випадку з коронавірусом в країнах вводяться наступні обмеження:
Які країни вже ввели режим НС
Режим НС через пандемію коронавіруса вже ввели ряд країн:
Надзвичайна ситуація в Чернівецькій області та Радомишлі
На режим НС Чернівецька область перейшла в суботу, 14 березня. Обмеження триватимуть до 3 квітня. На даний момент в області:
Днем раніше, 13 березня, надзвичайна ситуація була оголошена в Радомишлі Житомирської області. У місті запровадили такі обмеження:
Режим НС по всій Україні
За інформацією РБК-Україна, на засіданні РНБО в п'ятницю, 13 березня, обговорювалася можливість введення надзвичайного стану в Україні. Однак, за даними джерела, рішення не було прийнято.
"Це обговорювалося...Але остаточно рішення про введення надзвичайного стану не було прийнято", - зазначило джерело РБК-Україна.
Разом з тим, спікер Ради Дмитро Разумков заявив про те, що парламент не бачить підстав для введення НС в країні.
"Я думаю, що сьогодні підстав для введення надзвичайного стану немає. Будемо робити все, щоб такі підстави і не з'явилися", - заявив Разумков.