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Режим НС і перша жертва коронавірусу: ситуація в Радомишлі

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 19:09
Режим НС і перша жертва коронавірусу: ситуація в Радомишлі
Фото: дезінфекція в Радомишлі (dsns.gov.ua)

На Житомирщині встановлюють блок-пости і проводять дезінфекцію

В Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Літня жінка померла 13 березня в лікарні Радомишля Житомирської області. РБК-Україна стежить за тим, що зараз відбувається в місті, та які заходи вживаються для стримування подальшого поширення інфекції.

У Радомишлі діє режим НС

Вчора новий випадок захворювання коронавірусом був виявлений у 71-річної мешканки міста Радомишль на Житомирщині. На початку березня жінка повернулася з Польщі без симптомів, а 12 березня її госпіталізували із запаленням легенів.

Проведення лабораторного дослідження на коронавірус дало позитивний результат. Сьогодні стан жінки погіршився, і о 15:00 стало відомо про її смерть.

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, всі, хто контактував з померлою, були ізольовані. Місцева влада ухвалила рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Радомишлі.

  • в місті закриті всі навчальні заклади;
  • медичні установи приведені в режим підвищеної готовності;
  • зупинена робота громадського транспорту, проводиться санітарна обробка транспортних засобів;
  • заборонено проведення масових заходів;
  • закриті кінотеатри та розважальні центри;
  • скорочений графік роботи супермаркетів до 22:00;
  • соціальним закладом рекомендовано обмежити роботу з населенням;
  • закриті міські ринки.

У своєму зверненні міський голова Володимир Тетерський заявив, що в Радомишлі вживаються всі необхідні заходи карантинного режиму для недопущення спалаху коронавірусу.

Він закликав жителів не панікувати, утриматися від відвідування громадських закладів і залишатися вдома, якщо є така можливість.

Для координації подальших дій в райцентр попрямувало керівництво Житомирської області.

Фото: дезінфекція в Радомишлі (dsns.gov.ua)

Проводиться дезінфекція церкви і автовокзалу

Як стало відомо, під час інкубаційного періоду померла жінка відвідувала церкву в Радомишлі.

У зв'язку з цим, співробітники ДСНС провели дезінфекційну обробку в будівлі церкви. Також санобробку провели в приміщенні автовокзалу міста.

На виїзді з міста встановлять пункти пропуску

Всі громадяни, які прямують до Радомишля або виїжджають з міста, зобов'язані пройти санітарний контроль.

Поліцейські на блок-постах проводитимуть температурний скринінг на двох головних дорожніх напрямках з Радомишля: до Кочерова до траси Київ-Чоп, і на дорозі до Малина Житомирської області.

У Житомирській області коронавірус підозрюють ще у кількох людей

Всі родичі та особи, які контактували з померлою, на даний момент знаходяться під наглядом. Діагностику на коронавірус проходять пацієнти інфекційної лікарні Радомишля, куди була госпіталізована жінка.

Крім того, на COVID-19 перевіряють двох жителів Бердичева та Андрушівки на Житомирщині.

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