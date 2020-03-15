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Чрезвычайное положение из-за коронавируса: что это значит

Новости » Происшествия     15.03.2020 - 07:00
Чрезвычайное положение из-за коронавируса: что это значит
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Режим ЧС в Украине введен в Черновицкой области и городе Радомышль

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса уже ввели ряд стран, а также Черновицкая область и город Радомышль. Подробнее о том, что такое режим ЧП и какие ограничения включает в себя - в материале РБК-Украина.

Что такое режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения - это особый правовой режим, который распространяется на деятельность органов госвласти, учреждений и предприятий. Его действия направлены на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы. ЧП может вводится как на территории всей страны, так и в отдельных областях и регионах.

В случае с коронавирусом в странах вводятся следующие ограничения:

  • закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;
  • закрываются театры, кино и музеи;
  • запрещены массовые мероприятия;
  • может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;
  • учебные заведения и детские сады уходят на карантин;
  • медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;
  • запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения Covid-19.

Какие страны уже ввели режим ЧП

Режим ЧП из-за пандемии коронавируса уже ввели ряд стран:

  • Болгария
  • Словакия
  • Венгрия
  • Чехия
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Испания
  • США

Чрезвычайная ситуация в Черновицкой области и Радомышле

На режим ЧС Черновицкая область перешла в субботу, 14 марта. Ограничения продлятся до 3 апреля. На данный момент в области:

  • ограничена работа торговых и развлекательных центров, гипермаркетов,магазинов и рынков. Исключением является продуктовый сектор;
  • ограничено движение общественного транспорта;
  • все образовательные учреждения закрыты на карантин;
  • жителей просят по возможности работать из дома и избегать массового скопления людей.

Днем ранее, 13 марта, чрезвычайная ситуация была объявлена в Радомышле Житомирской области. В городе ввели следующие ограничения:

  • закрыты на карантин все образовательные учреждения;
  • медучреждения работают в режиме повышенной готовности
  • остановлено движение общественного транспорта
  • запрещены массовые мероприятия
  • закрыты развлекательные центры, кинотеатры и рынки
  • супермаркеты работают до 22:00

Режим ЧП по всей Украине

По информации РБК-Украина, на заседании СНБО в пятницу, 13 марта, обсуждалась возможность введения чрезвычайного положения в Украине. Однако, по данным источника, решение не было принято.

"Это обсуждалось...Но окончательно решение о введении чрезвычайного положения не было принято", - отметил источник РБК-Украина.

Вместе с тем, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что парламент не видит оснований для введения ЧП в стране.

"Я думаю, что сегодня оснований для введения чрезвычайного положения нет. Будем делать все, чтобы такие основания и не появились", - заявил Разумков.

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