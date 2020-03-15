Чрезвычайное положение из-за коронавируса: что это значит

Режим ЧС в Украине введен в Черновицкой области и городе Радомышль
Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса уже ввели ряд стран, а также Черновицкая область и город Радомышль. Подробнее о том, что такое режим ЧП и какие ограничения включает в себя - в материале РБК-Украина.
Что такое режим чрезвычайного положения
Режим чрезвычайного положения - это особый правовой режим, который распространяется на деятельность органов госвласти, учреждений и предприятий. Его действия направлены на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы. ЧП может вводится как на территории всей страны, так и в отдельных областях и регионах.
В случае с коронавирусом в странах вводятся следующие ограничения:
Какие страны уже ввели режим ЧП
Режим ЧП из-за пандемии коронавируса уже ввели ряд стран:
Чрезвычайная ситуация в Черновицкой области и Радомышле
На режим ЧС Черновицкая область перешла в субботу, 14 марта. Ограничения продлятся до 3 апреля. На данный момент в области:
Днем ранее, 13 марта, чрезвычайная ситуация была объявлена в Радомышле Житомирской области. В городе ввели следующие ограничения:
Режим ЧП по всей Украине
По информации РБК-Украина, на заседании СНБО в пятницу, 13 марта, обсуждалась возможность введения чрезвычайного положения в Украине. Однако, по данным источника, решение не было принято.
"Это обсуждалось...Но окончательно решение о введении чрезвычайного положения не было принято", - отметил источник РБК-Украина.
Вместе с тем, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что парламент не видит оснований для введения ЧП в стране.
"Я думаю, что сегодня оснований для введения чрезвычайного положения нет. Будем делать все, чтобы такие основания и не появились", - заявил Разумков.