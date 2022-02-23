Надзвичайний стан у Києві. Оперштаб міста сьогодні ухвалить рішення

Сьогодні, 23 лютого оперативний штаб Києва винесе рішення щодо введення надзвичайного стану в місті. Воно буде прийнято після позачергового засідання Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву міського голови Віталія Кличка під час брифінгу.

"Комендантську годину не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. Оперативний штаб Києва збереться сьогодні після засідання Верховної ради", - сказав Кличко.

Нагадаємо, як повідомили РБК-Україна, сьогодні Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання.

Зазначимо, сьогодні РНБО ухвалило рішення ввести надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.

Таким чином, надзвичайний стан хочуть запровадити на 30 днів, але він може бути продовжено до 60 днів.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.