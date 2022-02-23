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Чрезвычайное положение в Киеве. Оперштаб города сегодня примет решение

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 февраля оперативный штаб Киева вынесет решение о введении чрезвычайного положения в городе. Оно будет принято после внеочередного заседания Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление городского головы Виталия Кличко во время брифинга.

"Комендантский час не будут вводить до принятия отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной рады", - сказал Кличко.

Чрезвычайное положение в Украине

Напомним, как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.

Отметим, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Таким образом, чрезвычайное положение хотят ввести на 30 дней, но оно может быть продлено до 60 дней.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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КиевЧрезвычайное положение