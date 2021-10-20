RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Надзвичайна ситуація з постачанням газу: Шмигаль пояснив рішення в областях

Автор: Олександр Білоус

Запровадження в областях надзвичайної ситуації із постачання газу було суто технічним. Ці рішення дозволили бюджетним установам підписати контракти з "Нафтогазом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 20 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

"Минулого тижня низка регіонів та міст оголошували надзвичайну ситуацію через постачання газу. Такі рішення були суто технічними і дозволили швидше виконати меморандум, який у вересні уряд підписав з "Нафтогазом" та місцевою владою", - сказав він.

За його словами, запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах.

Як повідомляло РБК-Україна, низка областей оголосили ситуацію з постачанням газу бюджетним установам надзвичайною. Це дозволить скоротити процедуру закупівлі газу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування. З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр. "Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

Раніше Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ