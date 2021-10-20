Чрезвычайная ситуация с поставками газа: Шмыгаль объяснил решения в областях

Введение в областях чрезвычайной ситуации по поставкам газа было техническим. Эти решения позволили бюджетным учреждениям подписать контракты с "Нафтогазом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 20 октября, которое транслировалось на Youtube.
"На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли чрезвычайную ситуацию из-за поставок газа. Такие решения были сугубо техническими и позволили быстрее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местной властью", - сказал он.
По его словам, введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам.
Как сообщало РБК-Украина, ряд областей объявили ситуацию с поставкой газа бюджетным учреждениям чрезвычайной. Это позволит сократить процедуру закупки газа.
Напомним, НАК "Нафтогаз" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Компания предлагает школам, больницам и детсадам покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки. С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр. "Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.
Ранее Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.