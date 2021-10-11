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Дві області оголосили НС через постачання газу бюджетним установам

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 14:19
Дві області оголосили НС через постачання газу бюджетним установам Фото: у бюджетників надзвичайна ситуація через постачання газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Закарпатська та Полтавська області оголосили ситуацію з постачанням газу бюджетним установам надзвичайною. Це дозволить скоротити процедуру закупівлі газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби ОДА.

Як повідомив зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, регіональна комісія з питань ТЕБ і НС визначила становище з постачанням газу до бюджетних та комунальних установ надзвичайною ситуацією.

"Тепер вони згідно з законом матимуть можливість укласти договори з "Нафтогазом" не за повною, а за скороченою процедурою, яка триватиме всього кілька днів", - повідомив написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, комісія ТЕБ та НС у Закарпатській області прийняла рішення вважати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, надзвичайною. Її класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива бюджетним установам, відмовляються це робити. Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону складає близько 25 млн кубометрів.

Як нагадали у прес-службі, наприкінці вересня Кабмін, НАК "Нафтогаз України", Офіс президента підписали Меморандум, згідно з ціна газу для бюджетних установ станови 16,39 гривень за кубометр.

"Однак Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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