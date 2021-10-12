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"Нафтогаз" назвав тариф для бюджетних установ: скільки платитимуть школи та лікарні

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 22:17
"Нафтогаз" назвав тариф для бюджетних установ: скільки платитимуть школи та лікарні Фото: "Нафтогаз" назвав ціну для бюджетних установ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

НАК "Нафтогаз" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр.

"Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - наголошують в компанії.

"Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

"Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - додали в НАК.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента пояснили, чому області оголошують надзвичайну ситуацію. На Банковій стверджують, що проблем з газом в Україні немає.

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Нафтогаз України Тарифи Ціна на газ
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