"Нафтогаз" назвав тариф для бюджетних установ: скільки платитимуть школи та лікарні

НАК "Нафтогаз" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу" .

З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр.

"Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - наголошують в компанії.

"Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.

"Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - додали в НАК.