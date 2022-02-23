НС, призов резервістів та шостий день обстрілів на Донбасі: головне за 23 лютого

Бойовики на Донбасі ведуть обстріл "Градами". Кілька населених пунктів залишилися без води і світла. Внаслідок обстрілів сьогодні загинув один службовець ЗСУ, ще один військовий отримав травми, також поранено мирну мешканку. В Україні оголосили призов резервістів та вводять режим надзвичайного стану. РФ продовжує нарощувати війська на кордоні.

РБК-Україна зібрало головне про ситуацію на Донбасі сьогодні.

Що відбувається у зоні ООС

Згідно зі зведенням Командування ООС на 17:00, 23 лютого бойовики відкривали вогонь 59 разів, із них 54 рази – з важкого озброєння.

Бойовики використовували РСЗВ "Град", реактивні піхотні вогнемети "Джміль", БМП-1, міномети 120 мм та 82 мм, артилерію 122 мм.

Один український військовий загинув, ще один службовець ЗСУ отримав бойову травму.

У Зеленопіллі обстріляли дитячий садок

У селі Зеленопілля за 5 км від лінії розмежування окупанти обстріляли дитячий садок. Вихователі та 4 дітей у цей час перебували у підвалі будівлі.

Також у селі було пошкоджено житловий будинок, під час обстрілу всередині знаходилося літнє подружжя. Ніхто не постраждав.

Луганську область обстрілюють "Градами"

Бойовики використовували реактивні системи залпового вогню "Град" під час обстрілу населених пунктів Новотошківське, Щастя, Кряківка, Муратове. В результаті було пошкоджено житлові будівлі, у будинках вибило шибки, сталася пожежа. Постраждалих нема.

Щастя обстріляли 12 разів, вже кілька днів місто під вогнем окупантів. На Луганській ТЕС згоріли всі трансформатори, відновлювальні роботи не розпочинають через постійні обстріли.

На території Луганщини противник застосовував важку артилерію 152 та 122 мм під час обстрілів Станиці Луганської, Трьохізбенки, Попасної, Горіхово, Золотого, Троїцького, Лобачево. Були потрапляння до житлових будинків.

Фото: наслідки обстрілу в Муратовому (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Селища без електрики та води

У Донецькій області зупинено насосну станцію "Біла Гора", через що частково припинено водопостачання міста Костянтинівка.

Жителі села Зеленопілля, смт Миронівський та Курдюмівка залишилися без світла через попадання снаряда в повітряні лінії електропередач. Постраждали житлові будинки в Сартанській громаді (Бердянське, Водяне, Орловське).

У Миколаївці під Волновахою від розриву снаряда було поранено жінку.

ДСНС звернула свої пункти на КПВВ

23 лютого тимчасово призупинили роботу пункти Держприкордонслужби на лінії розмежування, розміщені на КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке". Рятувальники вивели свій склад із контрольно-пропускних пунктів.

"Укрзалізниця" скасувала один поїзд

Курсування приміського поїзда на перегоні Кондрашовська-Нова – Новий Айдар призупинено через обстріл.

В "Укрзалізниці" закликали не реагувати на фейки щодо зупинки залізничного сполучення на сході України. Всі інші поїзди на підконтрольній території курсують за графіком, у тому числі до Маріуполя, Попасної, Слов'янська, Костянтинівки та інших.

В Україні вводять режим НС

На засіданні РНБО 23 лютого було ухвалено рішення щодо запровадження режиму надзвичайного стану в Україні. Його сьогодні має затвердити Верховна рада на позачерговому засіданні.

Режим НС діятиме з 24 лютого протягом 30 діб, з можливістю продовження ще на 30 днів. Його запровадять по всій території України, за винятком Донецької та Луганської областей, де вже встановлено особливий правовий режим із 2014 року.

На період дії надзвичайного стану можливі контроль за в'їздом-виїздом, посилення охорони громадського порядку, перевірка документів, огляд транспорту, заборона проведення масових заходів.

Ще одне можливе обмеження режиму НС – запровадження комендантської години. Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, його вводитимуть у разі потреби.

Оголошено призов резервістів

Президент України підписав указ про призов резервістів на військову службу з 23 лютого.

Йдеться про резервістів першої черги оперативного резерву. Це військовослужбовці від 18 до 60 років, які звільняються із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві.

Загалом планується призвати 36 тисяч резервістів. Також армію посилять службовцями ДПСУ та Національної гвардії. М

Кількість російських військ на кордоні зростає

Біля кордонів із Білоруссю зростає кількість військової техніки РФ. На супутникових знімках видно нове розгортання понад 100 військових машин та десятків військових наметів на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

На заході Росії біля українського кордону з'явився військовий шпиталь. Помічені транспортери, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.