На четырех украинских АЭС прошли ротации МАГАТЭ

Отмечается, что на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС в феврале была проведена уже двадцатая ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий.

На Чернобыльской АЭС прошла двадцать вторая ротация Международного агентства по атомной энергии.

Во время полномасштабной войны эксперты МАГАТЭ мониторят ситуацию на украинских АЭС. В частности, на оккупированной россиянами Запорожской АЭС также находятся наблюдатели МАГАТЭ.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации. Недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.