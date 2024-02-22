На чотирьох українських АЕС відбулися ротації МАГАТЕ

Зазначається, що на Рівненській, Південноукраїнські та Хмельницькій АЕС у лютому було проведено вже двадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій.

На Чорнобильській АЕС відбулася двадцять друга ротація Міжнародного агентства з атомної енергії.

Під час повномасштабної війни експерти МАГАТЕ моніторять ситуацію на українських АЕС. Зокрема, на окупованій росіянами Запорізькій АЕС також перебувають спостерігачі МАГАТЕ.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Нещодавно росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.