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Массированный обстрел Украины: аварийные отключения сохраняются в 4 областях

Фото: в четырех областях Украины аварийные отключения света: какая ситуация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночных массированных ударов в четырех областях Украины действуют аварийные отключения энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Согласно сообщению "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в..: 

  • Харьковской; 
  • Одесской; 
  • Хмельницкой; 
  • Днепропетровской областях. 

"Восстановление питания может занять некоторое время. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", - пишет пресс-служба.  

Массированная атака на Украину и отключение света

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

  • 55 "Шахедов";
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как рассказывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, этой ночью враг прибегнул к самой масштабной атаке на украинскую энергетику за последнее время.

Во время атаки россияне нанесли по объектам энергетики Харькова 15 ударов в результате чего город был полностью обесточен, а также были перебои с водоснабжением. В частности свет отсутствовал и в некоторых районах Днепра. Позже было объявлено об аварийных отключениях в Кривом Роге

В частности, в результате обстрела террористов была повреждена внешняя воздушная линия, которая идет на Запорожскую АЭС, но энергетики позже успешно возобновили ее работу.

Кроме того, график аварийных отключений был введен в: 

  • нескольких районах Сумской области; 
  • Одесской области; 
  • Донецкой области; 
  • Кировоградской области; 
  • Запорожской области. 
  • Полтавской области. 

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.

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