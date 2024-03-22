Массированный обстрел Украины: аварийные отключения сохраняются в 4 областях

В результате ночных массированных ударов в четырех областях Украины действуют аварийные отключения энергоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Согласно сообщению "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в..:
"Восстановление питания может занять некоторое время. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", - пишет пресс-служба.
В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:
Как рассказывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, этой ночью враг прибегнул к самой масштабной атаке на украинскую энергетику за последнее время.
Во время атаки россияне нанесли по объектам энергетики Харькова 15 ударов в результате чего город был полностью обесточен, а также были перебои с водоснабжением. В частности свет отсутствовал и в некоторых районах Днепра. Позже было объявлено об аварийных отключениях в Кривом Роге.
В частности, в результате обстрела террористов была повреждена внешняя воздушная линия, которая идет на Запорожскую АЭС, но энергетики позже успешно возобновили ее работу.
Кроме того, график аварийных отключений был введен в:
Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.
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