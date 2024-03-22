Массированный обстрел Украины: аварийные отключения сохраняются в 4 областях

Согласно сообщению "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в..:

Харьковской;

Одесской;

Хмельницкой;

Днепропетровской областях.

"Восстановление питания может занять некоторое время. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", - пишет пресс-служба.

Массированная атака на Украину и отключение света

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

55 "Шахедов";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как рассказывал министр энергетики Украины Герман Галущенко, этой ночью враг прибегнул к самой масштабной атаке на украинскую энергетику за последнее время.

Во время атаки россияне нанесли по объектам энергетики Харькова 15 ударов в результате чего город был полностью обесточен, а также были перебои с водоснабжением. В частности свет отсутствовал и в некоторых районах Днепра. Позже было объявлено об аварийных отключениях в Кривом Роге.

В частности, в результате обстрела террористов была повреждена внешняя воздушная линия, которая идет на Запорожскую АЭС, но энергетики позже успешно возобновили ее работу.

Кроме того, график аварийных отключений был введен в:

нескольких районах Сумской области;

Одесской области;

Донецкой области;

Кировоградской области;

Запорожской области.

Полтавской области.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.