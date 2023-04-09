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Из Сирии по Израилю было выпущено 3 ракеты

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Воскресенье 09 апреля 2023 02:49
Из Сирии по Израилю было выпущено 3 ракеты Фото: из Сирии по Израилю были выпущены 3 ракеты (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 8 апреля, с территории Сирии по Израилю было запущено три ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Жертв или разрушений от обстрелов нет, отмечают израильские военные. Только одна ракета пересекла границу Израиля и разразилась на Голанских высотах.

Издание отмечает, что в спорном Иерусалиме растет напряжение, а в Тель-Авиве и на Западном побережье во время отдельных терактов погибли две британско-израильские сестры и итальянский турист.

Напомним, что 5 апреля в Иерусалиме израильская полиция столкнулась с палестинскими верующими в мечети Аль-Акса.

А 7 апреляИзраиль атаковал объекты группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа. Это произошло в ответ на ракетные атаки, которыми израильская сторона подверглась с ливанской территории, а затем и из сектора Газа.

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