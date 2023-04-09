Из Сирии по Израилю было выпущено 3 ракеты

В субботу, 8 апреля, с территории Сирии по Израилю было запущено три ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Жертв или разрушений от обстрелов нет, отмечают израильские военные. Только одна ракета пересекла границу Израиля и разразилась на Голанских высотах.

Издание отмечает, что в спорном Иерусалиме растет напряжение, а в Тель-Авиве и на Западном побережье во время отдельных терактов погибли две британско-израильские сестры и итальянский турист.