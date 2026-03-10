RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Четыре папки с вариантами действий". В Генштабе раскрыли планы на фронте в 2026 году

10:07 10.03.2026 Вт
2 мин
Каких действий на фронте ждать от ВСУ в 2026 году?
aimg Константин Широкун aimg Ульяна Безпалько
Фото: в Генштабе раскрыли планы на фронте в 2026 году (Getty Images)

Украинские военные имеют несколько вариантов действий на каждом направлении. Важно не давать россиянам владеть инициативой и препятствовать их наступлениям.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.

Читайте также: Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ весной и летом, - ISW

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то операции, которые планировались Генштабом ранее, но которые не состоялись по тем или иным причинам, Комаренко подчеркнул, что такая работа ведется постоянно.

"Работа по поиску направлений действий идет постоянно. И если выбирается и прорабатывается какое-то направление, но там действия не проводились, то это не значит, что они там не будут проводиться в будущем. Наработки по тем или иным участкам у нас есть - например, вот четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа", - отметил Комаренко.

По его словам, бывало, что военные отрабатывали варианты действий на одном из направлений, но тогда это реализовать не удалось. Позже, в прошлом году мы снова вернулись к тем наработкам, но в результате действовали на другом направлении.

"Наша разведка работает. В соответствии с действиями противника мы планируем и свои оборонительные действия. Если мы не будем владеть инициативой, а вместо этого будем просто отбиваться, то рано или поздно нас добьют. Поэтому отдельно планируются действия, которые заставят противника изменить свои планы", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

Он также добавил, что на тех направлениях, где он будет наступать - планируются оборонительные действия. На других направлениях - будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, так, как выгодно ВСУ.

"И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные действия. Будет что-то такое, чего он не ожидает", - подчеркнул Комаренко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные в ходе зимне-весеннего контрнаступления на южном направлении смогли освободить около 460 квадратных километров территорий.

Также аналитики ISW отметили, что украинские военные в ходе наступления на южном направлении фронта освободили до десяти населенных пунктов.

