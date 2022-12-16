Сербия планирует избавиться от газовой зависимости от РФ за счет новых партнеров

Правительство Сербии рассматривает возможность строительства дополнительных газовых сообщений с соседними странами, чтобы снизить зависимость от российских потоков и превратить свою страну в региональный транзитный узел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сербия уже строит газовое сообщение с Болгарией, оно должно быть завершено в следующем году, это позволит стране импортировать газ из Центральной Азии и из терминалов сжиженного природного газа в Средиземном море.

По словам министра энергетики и горной промышленности Сербии Дубравки Джедович, правительство рассматривает возможность добавления связи с Северной Македонией и, возможно, с Албанией.

"У нас недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере, что касается газа, но для нас важно все, что может уменьшить зависимость от России в газовом сегменте", - сказала она.

Министр добавила, что речь идет о проектах стоимостью "сотни миллионов евро" для поставки газа из таких стран, как Азербайджан, а также сообщений с терминалами для сжиженного газа в Греции.

"Только что мы обеспечим сообщение с (газовыми - ред.) потоками, поступающими из альтернативных источников, мы будем менее зависимы от российских потоков", - сказала Джедович.