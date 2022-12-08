Узбекистан отказался от "газового союза" с Москвой

Министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о "газовом союзе" с участием центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

В прошлом месяце Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай. Это часть изменения стратегии Москвы после ее вторжения в Украину, которое побудило Европейский Союз резко сократить свою зависимость от российских энергоресурсов.

Но Мирзамахмудов сказал, что Узбекистан еще не получил предложение. "Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", - сказал он, отметив, что велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае - нет", - сказал он.

Холодное отношение Узбекистана к российскому предложению отражает возрастающие трудности Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам в то время, когда она все больше увязает в войне в Украине.

Однако Узбекистан по-прежнему частично зависит от иностранного газа. Страна, в том числе столица Ташкент, в последние несколько дней испытывала нехватку газа, поскольку потребление резко возросло из-за холодного периода.

Мирзамахмудов сказал, что резкое похолодание вынудило Узбекистан прекратить экспорт 6 млн кубометров газа в день в Китай.

Всего в стране производится около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт - 2,7 млрд кубометров, сказал он.