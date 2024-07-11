Четыре страны Европы договорились разработать новые дальнобойные ракеты
Франция, Германия, Италия и Польша хотят разработать новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, министры обороны четырех стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО.
Страны хотят разработать ракеты наземного базирования, которые смогут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили после начала полномасштабной войны России против Украины.
Более детальных подробностей о планах Франции, Германии, Италии и Польши пока нет.
Разработка нового танка
Напомним, еще в 2017 году Франция и Германия договорились разработать новый танк, который заменит Leopard 2 и Leclerc.
В апреле стало известно, что страны договорились распределить производство между производителями. Первые контракты могут быть подписаны до конца 2024 года. Ожидается, что разработка нового танка будет проходить до 2040 года.
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