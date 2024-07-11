Четыре страны Европы договорились разработать новые дальнобойные ракеты

Франция, Германия, Италия и Польша хотят разработать новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, министры обороны четырех стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО. Страны хотят разработать ракеты наземного базирования, которые смогут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который обнаружили после начала полномасштабной войны России против Украины. Более детальных подробностей о планах Франции, Германии, Италии и Польши пока нет.