Четыре страны ЕС призывают Украину отозвать жалобу в ВТО из-за зерна

Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в состав которой входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, заявили, что отзыв Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию улучшит атмосферу в их отношениях.

"С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение о подаче жалобы Украины во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет это решение", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Ришард Бартосик.

Он заявил, что министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский не ответил на его вопрос об отзыве жалобы во время переговоров в чешском городе Зноймо.

"Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", - сказал Бартосик.

Замминистра также отметил, что Украина настаивает на своей позиции по выдаче собственных лицензий.

"Мы не можем согласиться на это, потому что мы считаем, что мы должны быть теми, кто выдает лицензии на то, чтобы принимать или не принимать зерно. Мы считаем, что такая позиция может привести к неконтролируемому потоку зерна в нашу страну", - сказал он.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время как в Украине, так и в Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что наше государство вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

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