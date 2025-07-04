Можно ли есть овощи и фрукты с огорода без мытья? Это важно знать всем

С наступлением летнего сезона все больше людей наслаждаются свежими овощами прямо с грядки. Молодая морковь, хрустящий огурец или сочный помидор - все это так и тянет сорвать и сразу съесть. Но безопасно ли употреблять овощи прямо с огорода, не помыв их?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Huffpost .

Можно ли есть не мытые домашние овощи

Эксперт по безопасности продуктов и профессор Университета Мэриленда Ширли Микаллеф рассказала, что нужно тщательно мыть выращенные дома травы, овощи и фрукты перед употреблением. Все потому, что на них все равно может быть грязь или мусор.

Грязь и почва могут содержать патогены и бактерии, такие как бацилла и клостридия. В почве также может быть повышенный уровень тяжелых металлов.

Если вы использовали удобрения, то мытье фруктов, овощей и трав помогает смыть любые остатки, которые могут остаться и вызвать заболевания. Некоторые удобрения, такие как навоз или необработанный компост, могут содержать некоторые микробы, которые могут вызвать заболевания.

Если вы выращиваете овощи, такие как сельдерей, лук-порей или зеленый лук, стоит срезать сухие края и корни, а затем промыть между стеблями или листьями. Тогда как фрукты и овощи достаточно хорошо протереть под проточной водой.

Некоторые травы, такие как кинза и петрушка, следует тщательно мыть, ведь между стеблями может попасть песок.

Пестициды и средства защиты растений - если вы использовали какие-то средства, даже биологического происхождения, их остатки нужно смыть. Пыль, химические вещества или другие загрязнители из воздуха могут оседать на продуктах.

Когда овощи с огорода можно не мыть

Если продукт не будет употребляться в сыром виде

Например, картофель, который вы сразу варите в кожуре или запекаете - высокие температуры убивают большинство микроорганизмов.

Но даже тогда лучше хотя бы отряхнуть землю или слегка обмыть, чтобы не испачкать посуду или другие продукты.

Продукт уже обработан и хранится в чистоте

Например, вы уже помыли морковь перед хранением и кладете ее из холодильника сразу в суп - повторно мыть необязательно (но руки должны быть чистыми).

Но даже в этих случаях есть риски: