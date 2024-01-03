Четыре европейских страны НАТО получат до тысячи ракет для ЗРК Patriot

Четыре европейские страны Североатлантического альянса заключили соглашение о закупке до тысячи ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офицера НАТО Маттиаса Айхенляуба в Twitter и пресс-службу Агенства НАТО по закупкам и снабжению (NSPA).

"Союзники по НАТО объединяются, чтобы закупить до 1000 ракет ПВО Patriot на фоне войны россии против Украины. Оцененная в 5,5 миллиарда долларов, это одна из крупнейших закупок в истории Агентства НАТО по закупкам и снабжению (NSPA)", - написал Айхенляуб.

При этом в NSPA уточнили, что поддержат коалицию стран, в которую входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, с контрактом на общее количество до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

"Агентство заключило контракт на производство и поставку с COMLOG, совместным предприятием Raytheon, компаниями RTX (NYSE: RTX) и MBDA. Для обеспечения производства и поставок COMLOG расширит производственные мощности по выпуску ракет GEM-T в Европе", - сказано в сообщении NSPA.

Patriot в Украине

Напомним, что западные союзники уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Наша страна активно использует такое вооружение для того, чтобы сбивать баллистические ракеты врага.

Также при помощи Patriot украинские защитники уничтожают российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Вчера, 2 января, во время очередного массированного ракетного удара по Украине над Киевом ВСУ уничтожили 10 "Кинжалов".

Последний раз Patriot передавали Украине в декабре. Такие поставки осуществила Германия.