Четыре боевика-предателя получили по 15 лет заключения: за что их осудили

Четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Трех злоумышленников украинские защитники взяли в плен под Работино, еще одного - во время ожесточенных боев в районе Марьинки", - информируют в ведомстве.
Как отмечается, среди осужденных - двое жителей из временно захваченной части территории Донецкой области. Один из них - заключенный местной колонии, который в августе 2023 года поступил в российский батальон "Шторм-Z", чтобы получить "амнистию".
В рядах оккупационной группировки он участвовал в боях на Запорожском направлении, в том числе обстреливал позиции ВСУ под Роботиным.
Другим злоумышленником оказался вражеский снайпер, в начале полномасштабного вторжения РФ присоединившийся к 1029-му батальону российских войск.
После "курсов" боевой подготовки вблизи временно захваченного Энергодара фигуранта перевели в 42-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа страны-агрессора.
В составе этого соединения сначала воевал на Донецком направлении, а затем на Бердянском.
Еще двое осужденных - жители Крыма, участвовавшие в захвате Мариуполя.
В декабре 2022 года один из них вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ. Он прошел подготовку на одном из полигонов на территории полуострова, а затем уехал на передовую.
Второго изменника назначили на должность стрелка в 110-й мотострелковой бригаде Южного военного округа РФ.
Вместе с российскими войсками он штурмовал позиции ВСУ в районе Марьинки.
Суд признал злоумышленников виновными по двум статьям УКУ. Они приговорены к 15 годам заключения.
Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.
Кроме того, был осужден агент ФСБ, наводивший ракеты на Краматорск в Донецкой области, из-за чего пострадали местные жители. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.
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