Чотири бойовики-зрадники отримали по 15 років ув'язнення: за що їх засудили

"Трьох зловмисників українські захисники взяли у полон під Роботиним, ще одного - під час запеклих боїв у районі Мар’їнки", - інформують у відомстві.

Двоє мешканців Донецької області

Як зазначається, серед засуджених - двоє мешканців з тимчасово захопленої частини території Донецької області. Один з них - в’язень місцевої колонії, який у серпні 2023 року вступив до російського батальйону "Шторм-Z", щоб отримати "амністію".

У лавах окупаційного угруповання він брав участь у боях на Запорізькому напрямку, у тому числі обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним.

Іншим зловмисником виявився ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до 1029-го батальйону російських військ.

Після "курсів" бойової підготовки поблизу тимчасово захопленого Енергодара фігуранта перевели до 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу країни-агресора.

У складі цього з’єднання з початку воював на Донецькому напрямку, а потім на Бердянському.

Двоє мешканців Криму

Ще двоє засуджених - мешканці Криму, які брали участь у захопленні Маріуполя.

У грудні 2022 року один з них вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він пройшов підготовку на одному з полігонів на території півострова, а потім поїхав на передову.

Другого зрадника призначили на посаду стрільця у 110-й мотострілецькій бригаді Південного військового округу РФ.

Разом із російськими військами він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар’їнки.

Суд визнав зловмисників винними за двома статтями ККУ. Їх засуджено до 15 років ув'язнення.