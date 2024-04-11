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Четыре борта МиГ-31К взлетели с аэродрома "Саваслейка" в России, есть пуски "Кинжалов"

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Владимир Костырин

С российского аэродрома "Саваслейка" вылетели борта МиГ-31К, они направляются в сторону Украины. Позже зафиксированы пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

"Взлет 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области!" - говорится в объявлении.

Однако военные уточнили, что были подняты 4 борта этих самолетов.

Приблизительно в шесть утра зафиксированы пуски "Кинжалов" в направлении Ровно, Киева и западных областей, и повторные пуски ракет.

"Аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно... Повторные пуски Кинжалов... Кинжал в направлении Киева... Кинжал в направлении западных областей!.. Аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении Львова!" - передали военные.

Повторные пуски аэробаллистики снова были зафиксированы.

Также стало известно о работе ПВО во Львовской области.

Комбинированная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, вечером 10 апреля войска РФ запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Также в Силах обороны юга Украины заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны по целям противника, ПВО работала и в Киевской области.

Позже стало известно о вылете 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Они ближе к четырем часам совершили маневр в районе пусковых рубежей. Враг запустил ракеты, и была объявлена тревога по всей Украине.

Взрывы раздались в Харькове и области, а также в Запорожской области

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МіГ-31КВоздушные силы УкраиныРакетная атака