ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черном море находится один российский ракетоноситель: сколько на нем "Калибров"

Вторник 13 августа 2024 10:05
UA EN RU
В Черном море находится один российский ракетоноситель: сколько на нем "Калибров" Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море замечен один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с возможностью залпа до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

При этом в Азовском море вражеских кораблей пока нет. В Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из которых также оборудован крылатыми ракетами "Калибр" с аналогичным потенциальным залпом.

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ осуществили проход 15 судов. Из них в Черное море вошли пять судов, из которых три прошли дальше в направлении пролива Босфор. В Азовское море направлялись 10 судов, из которых три также прибыли из Босфора.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS), что ставит под угрозу безопасность судоходства в регионе.

Напомним, 2 августа украинские Силы обороны нанесли удар по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате чего судно затонуло во временно оккупированном Севастополе.

Аналитики из Defence Express считают, что уничтожение "Ростова-на-Дону" свидетельствует о неспособности России ремонтировать свои подлодки в Черном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море Российская Федерация Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Пленные россияне, Суджа и разбитая техника: видео с ВСУ в Курской области за неделю
Пленные россияне, Суджа и разбитая техника: видео с ВСУ в Курской области за неделю
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия