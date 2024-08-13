В Черном море замечен один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с возможностью залпа до 4 ракет.

При этом в Азовском море вражеских кораблей пока нет. В Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из которых также оборудован крылатыми ракетами "Калибр" с аналогичным потенциальным залпом.

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ осуществили проход 15 судов. Из них в Черное море вошли пять судов, из которых три прошли дальше в направлении пролива Босфор. В Азовское море направлялись 10 судов, из которых три также прибыли из Босфора.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS), что ставит под угрозу безопасность судоходства в регионе.

