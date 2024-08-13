ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

Вівторок 13 серпня 2024 10:05
UA EN RU
У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів" Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В Чорному морі помічено один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" з можливістю залпу до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-морських сил ЗСУ.

При цьому в Азовському морі ворожих кораблів наразі немає. У Середземному морі зафіксовано два російських кораблі, один з яких також обладнаний крилатими ракетами "Калібр" з аналогічним потенційним залпом.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ здійснили прохід 15 суден. З них до Чорного моря увійшли пʼять суден, з яких три пройшли далі в напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували 10 суден, з яких три також прибули з Босфору.

Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ставить під загрозу безпеку судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, 2 серпня українські Сили оборони завдали удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", внаслідок чого судно затонуло в тимчасово окупованому Севастополі.

Аналітики з Defence Express вважають, що знищення "Ростова-на-Дону" свідчить про неспроможність Росії ремонтувати свої підводні човни в Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное море Російська Федерація Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія