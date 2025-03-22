ua en ru
Сб, 22 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

Суббота 22 марта 2025 06:26
UA EN RU
РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп Фото: в Черном море 22 марта фиксируют корабли РФ с "Калибрами" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 22 марта, были замечены российские ракетоносители с "Калибрами" на борту. Такие корабли страна-агрессор вывела на боевое дежурство после длительной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил ВСУ.

Как проинформировали в военном ведомстве, по состоянию на шесть утра в акватории Черного моря наблюдаются 2 корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

В случае общего залпа такие вражеские суда могут запустить до 8 ракет.

В ВМС отметили, что в Азовском море, между тем, корабли противника не фиксируются.

При этом в Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 являются носителями "Калибров", общим залпом до 26 ракет.

РФ вывела в Черное море носители &quot;Калибров&quot;: какой возможен залп

Также в украинских ВМС рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 3 судна, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.

Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Ее эффективность существенно снизилась.

Также мы писали о том, что перед этим ВМС ВСУ зафиксировали в Черном море российский носитель "Калибров" 12 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Азовское море ВМС Украины Ракеты
NEWS
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом