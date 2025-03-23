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Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой залп

Воскресенье 23 марта 2025 07:30
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Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой залп Фото: сегодня корабли РФ находятся в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты увеличили количество носителей "Калибров" в Черном море. Для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 23 марта, в Черном море зафиксировано 3 вражеских корабля. Все они являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 12 единиц.

В то же время в Азовском море, как в предыдущие дни, судов нет. Однако 4 корабля заметили в Средиземном море, из которых 3 являются "носителями" с общим залпом до 26 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили.

  • в Черное море - 1 судно, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

Россия увеличила количество носителей &quot;Калибров&quot; в Черном море: какой залп

Напомним, что украинские военные начали снова фиксировали вражеские корабли в Черном море только со вчерашнего утра. Перед этим около недели носителей "Калибров" или обычных судов РФ не было.

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