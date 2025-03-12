ВМС зафиксировали в Черном море российский носитель "Калибров": какой залп
По состоянию на 06:00, в Черном море зафиксирован один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет. В связи с этим для Украины продолжается угроза обстрелов с юга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако российские суда находятся также в Черном море. В частности, этим утром три из четырех кораблей являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море 7 судов, из них 6 судов продолжило движение из пролива Босфор.
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.
Напомним, прошлым утром военные фиксировали в Черном море тоже один ракетоноситель. Его общий залп также составлял 4 "Калибра".
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