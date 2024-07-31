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В Черном море - два российских носителя "Калибров"

Среда 31 июля 2024 07:26
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В Черном море - два российских носителя "Калибров" Фото: ракеты "Калибр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на утро в Черном море фиксируется пребывание двух российских кораблей, способных наносить удары крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общий залп российских ракетоносителей в Черном море – до 8 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • в Азовское море – 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В Черном море - два российских носителя &quot;Калибров&quot;

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук считает, что Россия вряд ли решится выпустить ракеты по Украине из Средиземного моря. Если это произойдет, российские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.

Украинские военные постоянно готовятся к возможному массированному обстрелу со стороны России, учитывая, что уже давно не было таких атак.

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