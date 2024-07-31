У Чорному морі - два російських носія "Калібрів"
Станом на ранок у Чорному морі фіксується перебування двох російських кораблів, які здатні завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі - до 8 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
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до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
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до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.
Українські військові постійно готуються до можливого масованого обстрілу з боку Росії, враховуючи, що вже давно не було таких атак.