У Чорному морі - два російських носія "Калібрів"

Станом на ранок у Чорному морі фіксується перебування двох російських кораблів, які здатні завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі - до 8 ракет.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

Українські військові постійно готуються до можливого масованого обстрілу з боку Росії, враховуючи, що вже давно не було таких атак.