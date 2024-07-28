Может ли Россия выпустить по Украине ракеты с носителей в Средиземном море: оценка ВМС

Фото: Россия вряд ли выпустит по Украине ракеты из Средиземного моря (скриншот видео)

Россия вряд ли решится выпустить ракеты по Украине из Средиземного моря. Если это произойдет, российские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Технически мы находимся в зоне поражения тех кораблей, которые находятся в Средиземноморье. Другое дело, что применить это вряд ли враг решится. Потому что тогда эти ракеты должны преодолеть воздушное пространство стран-членов НАТО с соответствующими выводами и реакцией", - отметил Плетенчук. Он добавил, что учитывать возможность применения ракет из Средиземного моря нужно. По его словам, это также важный геополитический фактор, влияющий на принятие соответствующих решений Украиной и партнерами.