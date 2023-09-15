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Британская разведка подтвердила фактическую ликвидацию корабля и подлодки в Севастополе

Украина, Пятница 15 сентября 2023 08:58
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Британская разведка подтвердила фактическую ликвидацию корабля и подлодки в Севастополе Фото: британская разведка подтвердила удар по Севастополю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подводную лодку и десантный корабль. Российскому флоту нанесен существенный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, рано утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России. Десантный корабль "Минск" и подводная лодка проекта Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" получили повреждения во время прохождения технического обслуживания в сухих доках.

Несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает ущерб, нанесенный судам, данные из открытых источников указывают на то, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а подлодка, вероятно, получила катастрофические повреждения. "Любые попытки вернуть подлодку в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов", - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед ЧФ серьезную проблему в поддержании технического обслуживания флота.

"Потеря "Ростова" лишает ЧФ одной из четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые сыграли важную роль в нанесении ударов по Украине и направлении российской силы через Черное море и Восточное Средиземноморье", - отмечают в Минобороны Британии.

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