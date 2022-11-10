"Черноморец" минимально обыграл "Минай" и одержал первую победу в сезоне
Дебютной победой одесского "Черноморца" завершился матч 12-го тура чемпионата Украины против закарпатского "Миная".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 12-й тур
"Минай" – "Черноморец" – 0:1
Гол: Путря, 5 (пенальти)
Удаление: Джеймс, 71 (Ч, вторая желтая карточка)
"Морякам" удалось забить быстрый мяч на выезде. Наумец упал в штрафной закарпатцев и заработал одиннадцатиметровый. К отметке подошел Путря и не оставил Бандуре ни единого шанса парировать удар.
В дальнейшем "Черноморец" продолжил контролировать игру. К концу первого тайма одесситы создали несколько полувозможностей, а настоящий момент возник на 44-й минуте. Это Брагару сместился с левого фланга и нанес диагональный удар в девятку – перекладина!
Во втором тайме "моряки" не сбавляли обороты и могли удвоить преимущество на старте. Наумец оказался на ударной позиции в пределах штрафной зоны "Миная", но под его удар бросился защитник и мяч прошел рядом со стойкой.
А потом "Черноморец" оказался в меньшинстве. Защитник Джеймс получил вторую желтую, которая автоматически превратилась в красную карточку, и отправился отдыхать досрочно. Но даже вдесятером гости сумели удержать победный счет.
Эта победа стала для "моряков" премьерной в нынешнем сезоне. Теперь в активе одесситов 6 очков, а отставание от спасительной позиции сократилось до трех пунктов. В свою очередь "Минай" опустился в зону переходных матчей.
К слову, накануне "Днепр-1" обыграл "Колос" на выезде благодаря хет-трику Довбика.
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