"Днепр-1" с хет-триком Довбика одержал десятую победу в сезоне Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Колос" – "Днепр-1" – 1:3

Голы: Милько, 31 (пенальти) – Довбик, 5 (пенальти), 36, 77

Переждав воздушную тревогу, долго команды не запрягали. "Спортклубовцы" повели уже на 5-й минуте. Это Довбик уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол Гончаренко против Рубчинского. Тем не менее, счет едва ли не сразу стал равным.

Каких-то три минуты спустя Болбат сделал все, чтобы забил Мякушко. Однако опытный хавбек с нескольких метров умудрился пробить в штангу, хотя болельщики, да и большинство футболистов, уже видели мяч в сетке.

Тем не менее, "Колос" все же отыгрался. На 31-й минуте Милько точным ударом в угол ворот забил с пенальти. Его после просмотра VAR судейская бригада назначила за игру рукой в ​​штрафной в исполнении Гомеса – 1:1.

Но на перерыв "Днепр-1" ушел лидером. Атака гостей вторым темпом увенчалась навесом Пихаленка с левого фланга, который головой в угол переправил Довбик. Этот мяч позволил форварду догнать Буяльского в споре бомбардиров.

Во втором тайме лидер атак "спортклубовцев" мог сразу делать хет-трик. Едва снова не сработала связка Пихаленок-Довбик. Первый подал угловой с левого фланга, а второй – пробил головой в упор. Правда, в этот раз мяч просвистел над перекладиной.

С середины второй половины соперники немного "подсели". Исчезла острота впереди у обеих команд, стало меньше комбинативной игры. Постепенно и "Колос", и "Днепр-1" начали сбиваться на банальные забросы вперед и "загрузку" штрафной площадки кроссами.

Такой подход долго не нес успеха ни одному из коллективов. Однако у "спортклубовцев" было секретное оружие – Довбик. Форвард таки оформил третий мяч на 77-й минуте, воспользовавшись передачей Громова в пределах штрафной зоны. Этот результат стал окончательным.

"Днепр-1" одержал десятую победу в нынешнем сезоне и останется лидером и после завершения тура. В активе команды Александра Кучера 31 очко и пять пунктов преимущества "Шахтеру". У "горняков", правда, есть матч в запасе.