"Чорноморець" мінімально переграв "Минай" та здобув першу перемогу в сезоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Минай" – "Чорноморець" – 0:1

Гол: Путря, 5 (пенальті)

Вилучення: Джеймс, 71 (Ч, друга жовта картка)

"Морякам" вдалося забити швидкий м'яч на виїзді. Наумець упав у штрафному майданчику закарпатців і заробив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Путря і не залишив Бандурі ані шансу парирувати удар.

Надалі "Чорноморець" продовжив контролювати гру. До кінця першого тайму одесити створили кілька напівнагод, а справжній момент виник на 44-й хвилині. Це Брагару змістився з лівого флангу та завдав діагонального удару в дев'ятку – поперечина!

У другому таймі "моряки" не збавляли обертів і могли подвоїти перевагу на старті. Наумець опинився на ударній позиції в межах карної зони "Миная", але під його удар кинувся оборонець і м'яч пройшов поруч зі стійкою.

А згодом "Чорноморець" опинився в меншості. Оборонець Джеймс отримав другу жовту, що автоматично перетворилася на червону картку, та пішов відпочивати достроково. Та навіть удесятьох гості зуміли втримати переможний рахунок.

Ця перемога стала для "моряків" прем'єрною у нинішньому сезоні. Тепер в активі одеситів 6 очок, а відставання від рятівної позиції скоротилося до трьох пунктів. Натомість "Минай" опустився у зону перехідних матчів.