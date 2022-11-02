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"Черноморец" и еще один представитель УПЛ вернутся в родные города: какая причина

Фото: Одесские "моряки" возвращаются в родную гавань (chornomorets.football)
Автор: Антон Федорцив

Изменения в регламенте проведения матчей украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23 позволили ряду команд во главе с одесским "Черноморцем" возобновить выступления на родных стадионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

"Черноморец" и "Александрия" проведут матчи 11-го тура Премьер-лиги на домашних аренах. "Моряки" примут в Одессе киевское "Динамо" 6 ноября, а "желто-черные" на КСК "Ника" встретятся с ковалевским "Колосом" днем ​​ранее.

Возвращение обеих команд в родные города стали возможны после решения исполкома футбольной ассоциации внести изменения в регламент соревнований. Теперь для проведения матчей в той же Одессе и Александрии хозяевам достаточно получить разрешение местных военных администраций, а соперник повлиять на выбор стадиона прав не имеет.

Из четырех домашних поединков в сезоне 2022/23 "Черноморец" сыграл в Одессе только один – против "Ингульца" в 3-м туре. А остальные матчи состоялись в Киеве и Киевской области. В свою очередь "Александрия" на домашней арене сыграла против "Кривбасса" в 8-м туре, а еще в трех поединках "хозяйничала" на столичном НСК "Олимпийский".

Накануне хавбек "Динамо" Буяльский стал лучшим игроком тура УПЛ. Опытный украинец оформил дубль против "Кривбасса" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата (7 мячей).

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и РБ "Лейпциг" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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